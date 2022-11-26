Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная США – один из самых неудобных соперников для Англии на ЧМ

26 Ноября 2022 • 00:30 Комментировать
Англия
0:0
США
окончен

Сборная Англии снова не сумела одолеть соперников из США в рамках чемпионата мира.

Встреча второго тура группового этапа катарского мундиаля завершилась безголевой ничьей. Таким образом, англичане не смогли выиграть ни одного из трёх матчей против США на чемпионате мира, докладывает Opta, и только одна команда не проигрывала Англии, встречаясь с ней ещё чаще, – сборная Бразилии (четыре матча).

Напомним, что в 2010 году США и Англия сыграли 1:1, а в 1950 победа осталась за американцами – 1:0.

После двух туров группового этапа нынешнего розыгрыша англичане лидируют в квартете, имея на счету четыре очка, а США располагаются на третьей строчке с двумя баллами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная США Чемпионат Мира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Эквадор Эквадор
1
1
1.70 3.90 5.40
Видео
Окончен
Англия Англия
США США
0
0
1.68 3.90 5.60
Видео
26.11.22 в 13:00
Тунис Тунис
Австралия Австралия
2.80 3.05 2.90
Видео
26.11.22 в 16:00
Польша Польша
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
1.67 3.95 5.60
Видео
26.11.22 в 19:00
Франция Франция
Дания Дания
1.89 3.55 4.50
Видео
26.11.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Мексика Мексика
1.76 3.75 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
01:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кристенсен: «Жиру – один из лучших нападающих мира»
01:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес прокомментировал отменённый гол в матче с Саудовской Аравией
01:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике подшутил над Торресом, встречающимся с его дочерью
00:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Уэльса Пейдж: «Сегодня нас вообще не было на поле»
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Магуайр: «Сборная Англии лидирует в группе, всё под контролем»
00:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хаджи: «Желаю Бразилии выиграть турнир»
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кейн: «После первого тура люди думали, что мы выиграем все матчи, но это чемпионат мира»
00:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Йонг признан лучшим игроком матча Нидерланды – Эквадор
00:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альфаро: «Горжусь этими ребятами и игрой, которую они провели»
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная США – один из самых неудобных соперников для Англии на ЧМ
00:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия – рекордсмен чемпионатов мира по нулевым ничьим
00:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хаджи: «Эквадор смотрелся гораздо интереснее, чем их соперник»
00:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Оуэн – о матче Англии против США: «Наш самый талантливый игрок просидел на скамейке запасных»
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Матч Англии и США принёс пятую нулевую ничью на ЧМ в Катаре
25 Ноября
23:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой высказался о травме Неймара
Все новости
Рекомендуем