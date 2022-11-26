Сборная США – один из самых неудобных соперников для Англии на ЧМ

Сборная Англии снова не сумела одолеть соперников из США в рамках чемпионата мира.

Встреча второго тура группового этапа катарского мундиаля завершилась безголевой ничьей. Таким образом, англичане не смогли выиграть ни одного из трёх матчей против США на чемпионате мира, докладывает Opta, и только одна команда не проигрывала Англии, встречаясь с ней ещё чаще, – сборная Бразилии (четыре матча).

Напомним, что в 2010 году США и Англия сыграли 1:1, а в 1950 победа осталась за американцами – 1:0.

После двух туров группового этапа нынешнего розыгрыша англичане лидируют в квартете, имея на счету четыре очка, а США располагаются на третьей строчке с двумя баллами.