Каррагер: «Нынешняя сборная Англии добилась гораздо большего, нежели любая другая при мне»

Знаменитый в прошлом игрок «Ливерпуля» и английской сборной Джейми Каррагер высказался о силе команды Гарета Саутгейта.

«Нынешняя сборная Англии добилась гораздо большего, нежели любая другая, в которую вызывался я. Если нас называли «золотым поколением», то эта команда заслуживает называться похожим образом», — заявил экс-защитник «трёх львов» в эфире Sky Sports.

По его мнению, поколение начала века с Бекхэмом, Лэмпардом и Джеррардом было сильно персоналиями, а не командной игрой, что удалось изменить нынешнему составу, чьи футболисты также представляют лучшие клубы Европы.

Напомним, что в первой игре ЧМ-2022 Англия обыграла Иран со счётом 6:2. Следующим соперником подопечных Саутгейта, сегодня, 25 ноября, станет сборная США.