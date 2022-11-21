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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Магуайр сможет сыграть в следующем матче сборной Англии

21 Ноября 2022 • 21:00 Комментировать
Англия
...
США
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25.11 22:00

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр успеет восстановиться до поединка второго тура групповой стадии чемпионата мира против США.

Футболист «Манчестер Юнайтед» был заменён на 70-й минуте сегодняшнего матча против сборной Ирана (6:2) из-за подозрения на сотрясение мозга. По информации известного журналиста Давида Орнштейна, замена Магуайра обусловлена исключительно плохим самочувствием и не связана с сотрясением мозга. Защитник должен принять участие в следующей игре англичан против сборной США.

Матч Англия – США пройдёт 25 ноября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная США Чемпионат Мира Гарри Магуайр
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АНГЛИЯ США
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