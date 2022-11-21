Магуайр сможет сыграть в следующем матче сборной Англии

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр успеет восстановиться до поединка второго тура групповой стадии чемпионата мира против США.

Футболист «Манчестер Юнайтед» был заменён на 70-й минуте сегодняшнего матча против сборной Ирана (6:2) из-за подозрения на сотрясение мозга. По информации известного журналиста Давида Орнштейна, замена Магуайра обусловлена исключительно плохим самочувствием и не связана с сотрясением мозга. Защитник должен принять участие в следующей игре англичан против сборной США.

Матч Англия – США пройдёт 25 ноября в 22:00 по московскому времени.