Англия – рекордсмен чемпионатов мира по нулевым ничьим

Сборная Англии провела очередной безголевой матч в рамках мундиаля.

Англичане показали яркую игру и потрясающую реализацию голевых моментов в поединке первого тура против Ирана (6:2), а во втором матче так и не смогли вскрыть оборону сборной США. Как отмечает Opta, сегодняшняя нулевая ничья стала для «трёх львов» 12-й за всю историю выступления на чемпионате мира – больше, чем у любой другой команды.

Англичане лидируют в группе с четырьмя набранными очками, опережая Иран (3), США (2) и Уэльс (1). В заключительном туре групповой стадии коллектив Гарета Саутгейта встретится с валлийцами. Поединок состоится 29 ноября.