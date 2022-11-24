Стерлинг рассказал о главных преимуществах Кейна

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг рассказал о главных сильных сторонах нападающего Гарри Кейна, с которым хавбек «пенсионеров» вместе выступает за сборную Англии на чемпионате мира в Катаре.

«Учитывая его физические данные, он хорошо умеет придержать мяч и создать момент на ровном месте. Я всегда стараюсь находится поближе к нему, так как у него хорошее видение поля», – цитирует Стерлинга журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Стерлинг забил в первом туре чемпионата мира в ворота сборной Ирана, тогда как Кейн отметился двумя результативными передачами и был заменён на 75-й минуте.