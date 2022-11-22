Агент оценил вероятность перехода Веа в «Зенит»

Баду Самбаг, агент нападающего «Лилля» и сборной США Тимоти Веа, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

Напомним, что вчера, 21 ноября, Веа забил единственный мяч своей национальной сборной в игре против Уэльса (1:1) на проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре.

«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт 22-летнего форварда с «Лиллем» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого американца в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне за свой клуб Веа провёл шесть матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.