Пулишич: «Уверен, сборная США выйдет из группы»

Вингер сборной США Кристиан Пулишич оптимистично настроен перед последним туром группового этапа чемпионата мира.

Американцы набрали два очка, сыграв вничью с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0). В последнем туре коллектив Грегга Берхалтера поспорит за путёвку в 1/8 финала с Ираном, на счету которого три балла.

«Можно сказать, что ничья с соперником уровня Англии – хороший результат, но я думаю, что мы могли выиграть этот матч. Нам следует быть циничнее, играть агрессивнее и создавать больше голевых моментов. Главное – победа, и мы делаем всё, чтобы побеждать. Я полностью уверен, что мы сумеем выйти из группы», – заявил в интервью Fox Sports футболист «Челси».