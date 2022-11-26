Саутгейт прокомментировал решение не выпускать Фодена в матче против США

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о выборе состава.

Англичане не смогли поразить ворота сборной США (0:0), и многие раскритиковали решение главного тренера не выпускать Фила Фодена ни в стартовом составе, ни на замену.

«Фил в полном порядке. У нас много хороших атакующих игроков, способных усилить игру. Сегодня мы выбрали Грилиша и Рэшфорда, а не Фила, потому что считали их качества более подходящими для конкретного рисунка матча. К сожалению, мы так и не смогли добиться желаемого. Фоден – потрясающий игрок, но я знаю, что вопросы из разряда «почему он не вышел?» возникли бы при любом выборе состава, учитывая счёт на табло», – цитирует BBC Саутгейта.