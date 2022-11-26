Грин: «Для меня загадка, почему Маунт отыграл 90 минут»

Бывший голкипер сборной Англии Роберт Грин раскритиковал полузащитника Мэйсона Маунта за игру против команды США во втором туре группового раунда чемпионата мира – 2022.

«При первой замене в составе англичан я подумал, что с поля уйдет Маунт. Однако он продолжил играть. Ни в коем случае не хочу назвать его плохим футболистом, но для меня загадка, почему Мэйсон остался на поле до конца встречи. Странное решение», - передает слова Роберта BBC Sport.

Поединок сборных Англии и США завершился вничью со счетом 0:0. После двух туров британцы идут на первом месте в группе В, а американцы располагаются на третьей строчке.