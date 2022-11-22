Сборная США не может выиграть у европейцев на ЧМ уже 10 матчей

Сборная США продлила безвыигрышную серию на чемпионатах мира против европейских команд до 10 матчей, делится Opta Sport. Напомним, в финале второго игрового дня катарского мундиаля США встречались с Уэльсом. Американцы могли одержать победу, однако на 82-й минуте счёт в игре сравнял с пенальти Гарет Бэйл – 1:1.

Последняя победа сборной США над командой из Европы была на ЧМ в 2002 году – 20 лет назад. В первом матче группы D американцы обыграли Португалию – 3:2.

«Янки» ещё могут прервать эту серию, если в следующем туре сенсационно обыграют Англию. Матч состоится 25 ноября. Или они выйдут в плей-офф и встретятся, например, со сборной Нидерландов.