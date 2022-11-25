Сборная Англии в последний раз проиграла США в 1993 году

Сборная Англии во втором туре групповой фазы финальной части чемпионата мира встречается с американцами, и статистика в этом случае явно на стороне родоначальников футбола. В последний раз сборная США обыграла англичан в 1993 году в товарищеском матче - 2:0, то была далеко не лучшая английская сборная, провалившая Евро-1992 и не попавшая на чемпионат мира 1994 года, как раз в США.

Всего в одиннадцати матчах против американцев англичане выиграли восемь раз, еще один раз сыграли вничью и дважды проиграли - кроме 1993 года, это было также легендарное поражение на чемпионате мира в 1950 году.

Следить за событиями игры между сборными Англии и США в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.