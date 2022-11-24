Билялетдинов: «В решающих матчах ЧМ-2022 неопытные англичане могут посыпаться»

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах английской национальной команды на ЧМ-2022.

«Чемпионат мира идёт около месяца и всё будет зависеть от того, какая команда в какой форме находится. Если англичане подхватят удачную физическую и эмоциональную волну, то всё может быть. В решающих матчах турнира неопытных английских игроков может затрясти и они могут посыпаться», — приводит слова экс-хавбека изданиеMetaratings.ru.

По его мнению, англичане сделали свою работу против Ирана, сыграв в свою силу. Динияр отметил, что не ставит подопечных Гарета Саутгейта с число главных претендентов на золотые медали.

Напомним, что чемпионы мира - 1966 обыграли Иран со счётом 6:2 в стартовом поединке. Следующим соперником уже завтра, 25 ноября, станет национальная команда США. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.