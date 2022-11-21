Колыванов: «Англия давно не выигрывала ЧМ, им хочется победить»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов ответил на вопрос, на что будет претендовать сборная Англии чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Англичане в прошлом году играли в финале чемпионата Европы. Так что, наверное, это одна из тех команд, которые постараются... Давно они не выигрывали чемпионат мира, и, конечно, им хочется победить», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Эксперт отметил, что в составе сборной Англии есть очень качественные футболисты, если они будут находиться в хорошей форме, то смогут на что-то претендовать.

В матче первого тура чемпионата мира англичане разгромили Иран со счетом 6:2. Следующим соперником Англии станет США (25 ноября).