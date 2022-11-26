Пулишич - лучший футболист матча Англия - США

Атакующий полузащитник сборной США Кристиан Пулишич признан лучшим футболистом поединка против национальной команды Англии во втором туре групповой стадии ЧМ-2022.

24-летний вингер провел на поле все 90 минут. На его счету четыре удара по воротам соперника, один из которых попал в перекладину. Кроме того, Кристиан отметился одним отбором, двумя успешными обводками и 79% точных передач.

Напомним, что встреча завершилась вничью – 0:0.

В последнем туре группового раунда мундиаля сборная Англии встретится с Уэльсом, а Соединённые Штаты Америки будут противостоять Ирану.