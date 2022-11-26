Рой Кин разочарован игрой Англии против США

Известный в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре англичан в недавнем поединке против сборной США.

«Эти игроки проявили себя в прошлой встрече, однако в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление», — приводит слова знаменитого полузащитника ITV.com. Кин рассказал, что долго ждал выхода Фила Фодена, отметив, что замены Гарета Саутгейта оказались неудачными.

Напомним, что Англия и США сыграли нулевую ничью, что позволило родоначальникам футбола набрать четыре балла и приблизиться к выходу в плей-офф. В последнем туре «трём львам» предстоит встреча с Уэльсом.