Англия: как сборная выступит на чемпионате мира 2022

Сборная Англии стартует на чемпионате мира 25 ноября игрой против США. Представляем вашему вниманию европейскую национальную команду.

История выступлений сборной Англии на чемпионатах мира

Англия продолжает ностальгировать по единственной пока крупной победе – выигранном домашнем чемпионате мира в 1966 году. С тех пор на мундиалях британцы дважды становились четвёртыми – 1990-м и 2018-м. В целом же англичане не слишком удачно выступают на чемпионатах мира, если смотреть на статус команды. Например, в 1994-м они не пробились на чемпионат мира, в 1998-м и 2010-м вылетали в 1/8 финала, а в 2014 году не вышли из группы. В 2002-м и 2006-м британцы доходили до четвертьфинала, но всё же это выглядело приятным исключением.

Кто попал в группу со сборной Англии на чемпионате мира

Сборная Англии попала в группу, из которой просто обязана выходить. Любой другой результат для финалиста последнего Евро будет позором. Сборные Ирана и Уэльса точно не должны быть камнем преткновения для англичан. Возможно, с американцами придётся помучиться, но всё же подопечные Гарета Саутгейта должны спокойно пройти дальше.

Как выступит и какое место займёт сборная Англии на чемпионате мира

Кажется, что сами англичане не знают, чего ждать от самих же себя. На Евро-2020 подопечные Саутгейта дошли до финала, открыли счёт, но в серии пенальти уступили итальянцам. До этого был полуфинал чемпионат мира, и в совокупности эти результаты намекали на то, что в Катаре британцы будут в числе фаворитов. Однако во время последнего розыгрыша Лиги наций создалось впечатление, что отсутствие структуры в игре в сочетании с проблемами в обороне вновь вернули сборную во времена кризиса.

Состав сборной Англии

Вратари: Дин Хендерсон («Ноттингем Форест»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал» Лондон).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Челси»), Конор Коади («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Марк Гэи («Кристал Пэлас»), Отс Джеймс («Челси»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мейсон Маунт («Челси»), Келвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Прауз («Саутгемптон»).

Нападающие: Тэмми Абрахам («Рома»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Челси»), Айван Тоуни («Брентфорд»).

Главные потери сборной Англии перед чемпионатом мира

Вылет из строя Риса Джеймса довольно серьёзно ударил по перспективам англичан. Он был лучшим правым защитником страны, который активно прогрессировал, и на него серьёзную ставку делал Гарет Саутгейт. Однако травма колена оставила Джеймса за бортом заявки сборной. К счастью Саутгейта успели восстановиться от травм Уолкер и Филлипс.

Вне списка остались Бен Чиллвелл из «Челси», Эмиль Смит-Роу из «Арсенала», Тэмми Абрахам из «Ромы» и Джаррод Боуэн из «Вест Хэма».

Расписание матчей сборной Англии

21 ноября в 16:00 – Англия – Иран;

25 ноября в 22:00 – Англия – США;

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29 ноября в 22:00 – Уэльс – Англия.

Какие шансы сборной Англии победить на чемпионате мира – прогноз

Пожалуй, после провала в Лиге наций в шансы сборной Англии выиграть чемпионат мира особо никто не верит. У британцев было довольно много ошибок в обороне, которые становились результативными. Вдобавок к этому перестала работать опорная зона, а атака перестала забивать. И всё же Саутгейт может собрать команду, мотивировать и опять вернуться на рельсы скучной игры, давшей результат на Евро-2020. В этом случае англичане вновь могут подобраться к решающей стадии.

Капитан сборной Англии

На втором турнире подряд капитаном сборной Англии будет Гарри Кейн. Форвард прошёл довольно типичный путь. На клубном уровне воспитанник «Тоттенхэма» прошёлся по аренам, а затем стал главным форвардом. Точно так же и на международном уровне Кейн играл за все юношеские и молодёжные сборные, а в 2015-м дебютировал за главную.

Через два года Кейн впервые вышел на поле с капитанской повязкой, которую с тех пор и носит. Задача форварда на ближайшее время стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. В октябре он всего на два гола отставал от Уэйна Руни, так что для Кейна задача выглядит абсолютно решаемой.

Главный тренер сборной Англии

Гарет Саутгейт стремится к тому, чтобы стать самым успешным тренером в истории сборной Англии. Он долго работал в молодёжной национальной команде, а в 2016-м принял главную. Это случилось в результате скандала вокруг Сэма Эллардайса, который был вынужден подать в отставку.

Дальше был чемпионат мира-2018 с полуфиналом и Евро-2020 с финалом. Давно никто с Англией не добивался подобных результатов. Правда, тренеру пока не хватает большой победы, чтобы по-настоящему войти в историю своей страны. При этом Саутгейту пока прощают дико скучную игру национальной команды, которая даёт результат. Однако нет сомнений, что тренера местные СМИ сожрут, если помимо блеклого перекатывания мяча пропадут и успехи.

Где смотреть матчи сборной Англии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.