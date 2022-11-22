Хески — о жизни футболистов во время чемпионата мира: «Некоторые говорили, что это как находиться в тюрьме»

Бывший нападающий сборной Англии Эмил Хески рассказал об условиях, в которых находятся игроки национальных команд во время чемпионата мира.

По словам англичанина, в Катаре футболисты будут заперты в отеле в свободное от тренировок и матчей время. Как вспоминает Хески, многие игроки воспринимают такие условия как тюрьму.

«Я никогда не испытывал из-за этого проблем, в отличие от многих других футболистов. Они говорили, что это как находиться в тюрьме, так как ты должен быть в определённых местах в определённое время и лишь иногда можешь выходить за территорию отеля», — приводит слова Хески The Sun.

Напомним, что на групповом этапе текущего чемпионата мира сборной Англии осталось сыграть с командами США и Уэльса. Свой следующий матч подопечные Гарета Саутгейта проведут 25 ноября против США. Начало — в 22:00 по московскому времени.