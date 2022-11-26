Матч Англии и США принёс пятую нулевую ничью на ЧМ в Катаре

Поединок сборных Англии и США в Катаре победителя не выявил. Команды сыграли в нулевую ничью – уже пятую на текущем мундиале.

До этого за семь дней турнира «по нулям» сыграли Польша и Мексика, Дания и Тунис, Марокко и Хорватия, Уругвай и Южная Корея.

По числу нулевых ничьих катарский мундиаль сравнился с бразильским, что проходил в 2014 году. Тогда на групповом этапе тоже было зафиксировано пять нулевых ничейных результатов. Ещё два - зафиксировали в плей-офф. Но в Катаре на данный момент начался лишь второй тур группового этапа.

На мундиале в России была одна нулевая ничья – в игре с участием сборных Дании и Франции в группе D, в заключительном туре.