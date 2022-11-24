​Магуайр: Роналду тоже критикуют

Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Гарри Магуайр регулярно сталкивается с критикой. В преддверии матча чемпионата мира против США Магуайр дал комментарий на этот счёт.

«Криштиану Роналду – один из величайших футболистов в истории. И я вижу, как его критикуют изо дня в день. Это часть игры», - высказался Магуайр, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Низар Кинселла.

Сборная Англии сыграет против США в пятницу, 25 ноября. В первом туре группового этапа мундиаля англичане уверенно обыграли Иран со счётом 6:2. Гарри Магуайр был заменён по ходу второго тайма из-за плохого самочувствия.