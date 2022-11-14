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Тухель по-прежнему хочет возглавить сборную Англии

14 Ноября 2022 • 15:07 Комментировать
Англия
...
США
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25.11 22:00

Бывший тренер лондонского «Челси» Томас Тухель по-прежнему надеется возглавить сборную Англии после чемпионата мира. По информации от The Telegraph, немец может находиться в Великобритании до декабря, так как его виза ещё не закончилась. Томас надеется, что нынешний наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт будет уволен, и ему удастся занять вакантную должность.

В последние дни Тухель находился в Индии, куда отправился на отдых. Напомним, в начале сентября немца уволили с поста главного тренера «Челси», назначив на его место Грэма Поттера, под руководством которого «пенсионеры» не смогли выиграть ни одного из четырёх последних матчей в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Томас Тухель
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АНГЛИЯ США
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