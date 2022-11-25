Полузащитник сборной США и туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни вытер руки о жилет фотографа во время матча со сборной Англии.

Это случилось на 38-й минуте матча, когда мяч ушёл за боковую бровку. Маккени пошёл вбрасывать мяч. Но перед этим подошёл к сидящему за рекламным щитом фотокорреспонденту и вытер руки о его манишку. Сам фотограф воспринял это с улыбкой. Матч продолжается. Пока на табло к концу второго тайма нули.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между Англией и США во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.