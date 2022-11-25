Пятая нулевая ничья на ЧМ-2022: сборная США притормозила Англию

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Англия и США.

Сборная Англии – одна из мощнейших команд ЧМ-2022 после первого тура, во втором играла против команды США. Шесть мячей недавно получил Иран, в это же время Пулишич и компания с трудом удержали ничью против Уэльса. Второй экзамен против представителей с Туманного Альбиона обещал быть гораздо сложнее. Кейн, Сака, Беллингхем, Маунт и Стерлинг снова появились в старте и собрались рвать и метать.

Началось всё с довольно плотной борьбы, чаще с мячом находились даже американцы. Англичане спокойно осматривались, на десятой минуте кольнув классной атакой. По правому краю разорвали оборону, Сака обыгрался в «стенку», ушел в лицевую и оттуда зряче покатил чуть назад. Кейн бил, казалось, наверняка, но защитник бросился под мяч, выручив США. Только угловой.

Далее удивительным образом проснулись футболисты США. Провели серию интересных атак, которая завершилась почти голевым бриллиантом. Дест откинул мяч на Веа, а тот подал так, что с десяти метров прямо по центру набежал в полном одиночестве Маккенни, которого просто бросили. Однако Уэстон в касание пробивает мощно и над перекладиной. А затем ещё и каркас ворот сыграл за Англию.

На углу штрафной площади получил мяч Кристиан Пулишич, почему-то не встретил сопротивления и пробил в ближний, заставив зазвенеть перекладину. Англичане даже немного опешили, постаравшись сбить темп. Американцы сами испугались собственной прыти, приняв спокойный ход игры, и с нулями на табло первый тайм завершился. Вторая 45-минутка началась с тем же сценарием.

Интересно, что мячом и далее больше владели футболисты сборной США, чаще накатывали в позиционных атаках, давили. Но утыкались в Гарри Магуайра, вдруг заигравшего вдохновенно. Максимум зарабатывали угловые американцы, но и там Магуайр царил. Начались перестановки, вышли Хендерсон, Грилиш, Рэшфорд, но ничего толком не изменили. Американцы же убрали подуставших лидеров – Деста, Веа и Маккенни.

Так ни одного опасного момента и не сообразили команды за вторую половину встречи. Очередная нулевая ничья на чемпионате мира 2022 – уже пятая по счёту.