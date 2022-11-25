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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пятая нулевая ничья на ЧМ-2022: сборная США притормозила Англию

25 Ноября 2022 • 23:52 Комментировать (9)
Англия
0:0
США
окончен

В матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Англия и США.

Протокол игры  
Англия0:0США
Пикфорд ДжорданТриппьер КиранСтоунс ДжонМагуайр ГарриШоу ЛюкБеллингем Джуд 68' (Грилиш Джек ( 68') Райс ДекланСака Букайо 78' (Рэшфорд Маркус ( 78') Маунт МэйсонСтерлинг Рахим 68' (Хендерсон Джордан ( 68') Кейн Гарри
Запасные: Уокер КайлФоден ФилУилсон КаллумПоуп НикФиллипс КэлвинГаллахер КонорКоуди КонорУайт БенРамсдейл АаронДайер ЭрикАлександер-Арнольд Трент
Тёрнер МэттДест Серджиньо 78' (Мур Шак ( 78') Циммерман УокерРим ТимРобинсон ЭнтониМаккенни Уэстон 77' (Ааронсон Бренден ( 77') Адамс ТайлерМуса ЮнусВеа Тимоти 83' (Сарджент Джош ( 83') Райт Хаджи 83' (Рейна Джованни ( 83') Пулишич Кристиан
Запасные: Моррис ДжорданКартер-Викерс КэмеронДжонсон ШонЛонг АаронАкоста КеллинРолдан КристианСкалли ДжозефФеррейра ХесусЙедлин ДеандреХорват ИтанДе ла Торре Лука
25 ноября. Стадион "Эль-Байт".

 

Сборная Англии – одна из мощнейших команд ЧМ-2022 после первого тура, во втором играла против команды США. Шесть мячей недавно получил Иран, в это же время Пулишич и компания с трудом удержали ничью против Уэльса. Второй экзамен против представителей с Туманного Альбиона обещал быть гораздо сложнее. Кейн, Сака, Беллингхем, Маунт и Стерлинг снова появились в старте и собрались рвать и метать.

Началось всё с довольно плотной борьбы, чаще с мячом находились даже американцы. Англичане спокойно осматривались, на десятой минуте кольнув классной атакой. По правому краю разорвали оборону, Сака обыгрался в «стенку», ушел в лицевую и оттуда зряче покатил чуть назад. Кейн бил, казалось, наверняка, но защитник бросился под мяч, выручив США. Только угловой.

Далее удивительным образом проснулись футболисты США. Провели серию интересных атак, которая завершилась почти голевым бриллиантом. Дест откинул мяч на Веа, а тот подал так, что с десяти метров прямо по центру набежал в полном одиночестве Маккенни, которого просто бросили. Однако Уэстон в касание пробивает мощно и над перекладиной. А затем ещё и каркас ворот сыграл за Англию.

На углу штрафной площади получил мяч Кристиан Пулишич, почему-то не встретил сопротивления и пробил в ближний, заставив зазвенеть перекладину. Англичане даже немного опешили, постаравшись сбить темп. Американцы сами испугались собственной прыти, приняв спокойный ход игры, и с нулями на табло первый тайм завершился. Вторая 45-минутка началась с тем же сценарием.

Интересно, что мячом и далее больше владели футболисты сборной США, чаще накатывали в позиционных атаках, давили. Но утыкались в Гарри Магуайра, вдруг заигравшего вдохновенно. Максимум зарабатывали угловые американцы, но и там Магуайр царил. Начались перестановки, вышли Хендерсон, Грилиш, Рэшфорд, но ничего толком не изменили. Американцы же убрали подуставших лидеров – Деста, Веа и Маккенни.

Так ни одного опасного момента и не сообразили команды за вторую половину встречи. Очередная нулевая ничья на чемпионате мира 2022 – уже пятая по счёту.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная США
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
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Roni
26 Ноября 2022 в 00:31
Короче))) решил к чемпионату мира увлечься ставками. Праздник по праздникам. Просто хотелось какого то дополнительного экстрима. Что в итоге?) днище полное)))
Аргентина проиграла, Германия проиграла, Англия в ничью, Нидерланды в ничью. Что это это за днищевские результаты? Позор им всем. Покончил с этим. Пошли они все н..))
Element-22
26 Ноября 2022 в 00:35
ТМ на все матчи Уэльса + победа французов с -2 за 2.3 ))
CELTIC FROST
26 Ноября 2022 в 00:04
Жиденько, особенно от подопечных Саутгейта. Думаю, его ждет новая порция "поздравлений" от болельщиков. И - поделом. Сборная снова не реализовала и половины своего потенциала. Грилиш напоминает .... молодого Кирьякова) В смысле - попытки обводок ради обводок, а толку мизер. Вообще не понял, чем восторгался комментатор.Странный. Унылая пора, очей разочарование. Медленно и предсказуемо. А борьбы много. Чем-то напомнило УГ с ЧЕ: Англия - Шотландия. Все решится в последнем туре. Посмотрим. Надеюсь, к третьему туру очнутся.
Element-22
26 Ноября 2022 в 00:05
Может, политические кенты заранее договорились))
AMV
26 Ноября 2022 в 00:00
Уже окончательно ясно что этот ЧМ-рекордсмен по количеству безголевых игр.
Roni
26 Ноября 2022 в 00:32
Говно а не мир. Передумал туда ехать
redwhite1959
25 Ноября 2022 в 23:59
Англия и США должны выходить из этой группы. США показали себя сегодня очень добротной командой. А Пулишич, который сидит в "Челси" на "банке", показал себя лидером американцев. По большому счёту американцы были ближе к победе, чем англичане. Но ничья - справедливый итог!
Element-22
25 Ноября 2022 в 23:58
Что на Евро, что на ЧМ Саутгейт продолжает играть в меньшинстве, выпуская Маунта. И это при живом Фодене, который при помощи Беллингема и Кейна может сделать гол из ничего.
В целом американцы были намного лучше. Если это не был расслабон и удовлетворение одним очком, то дела у англичан будут так себе.
Магуайр.. без слов. 👏 Продолжай затыкать шутников.
CELTIC FROST
26 Ноября 2022 в 00:08
Полузащита англичан матч попросту прос.. ла. Вот и самый дорогой состав в мире. К нему бы еще и тренера соответствующей квалификации, приверженца атаки, а не сверхосторожности. Многие в этом составе просто не могут раскрыться. / Забавные эксперты матч тв рассуждают о том, как "выгодно" было Англии играть вничью) ага. конечно. Надеюсь, с Уэльсом не опозорятся.
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