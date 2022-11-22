​Мэддисон пропускает тренировку сборной Англии

В понедельник сборная Англии обыграла Иран в стартовом матче на чемпионате мира со счётом 6:2. На следующий день «три льва» проводят тренировку. В ней не участвуют футболисты, которые выходили в стартовом составе на игру с иранцами, о чём в социальных сетях рассказывает журналист Джейкоб Стейнберг.

Журналист отмечает, что полузащитник Джеймс Мэддисон тоже не тренируется. Он пропустил матч с Ираном из-за травмы колена. Кроме того, занятие пропускает нападающий Каллум Уилсон.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Англии проведёт в пятницу, 25 ноября. Команда Гарета Саутгейта будет играть против США.