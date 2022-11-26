Магуайр: «Сборная Англии лидирует в группе, всё под контролем»

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр не считает катастрофой потерю очков в матче против сборной США (0:0).

«Не лучший результат, но у нас есть хороший задел перед третьим туром. Сборная США – сильный соперник, играющий в высоком темпе. Нам следовало лучше реализовывать шансы, чтобы добиться результата, но были и положительные моменты.

Оппонентам удалось усложнить нам жизнь интенсивным давлением, но для нас также было важно не пропустить, что мы и сделали. Мы держали в уме расклады в группе, ситуация остаётся под нашим контролем. С нетерпением ждём следующего матча», – заявил в интервью ITV футболист «Манчестер Юнайтед».