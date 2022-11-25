​Кейн и Магуайр – в составе сборной Англии на матч с США

В пятницу вечером во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Англии сыграет против США. Главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Беллингем, Райс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Как видим, защитник Гарри Магуайр и нападающий Гарри Кейн начнут игру с первых минут. В первой игре против Ирана (победа 6:2) эти игроки были заменены из-за недомогания и повреждения соответственно.

Матч Англия – США стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.