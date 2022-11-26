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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Каррагер удивлён, почему Фоден не сыграл с США

26 Ноября 2022 • 10:14 Комментировать
Англия
0:0
США
окончен

Бывший защитник «Ливерпуля, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер прокомментировал тот факт, что полузащитник Фил Фоден не сыграл за сборную Англии во вчерашнем поединке против команды США. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Во время просмотра встречи у меня возникал вопрос: почему, черт побери, нет Фодена на поле?» - передает слова эксперта The Telegraph.

После двух туров сборная Англии набрала четыре балла и занимает первое место в таблице квартета В. В заключительном туре подопечные Гарета Саутгейта встретятся с национальной командой Уэльса. Поединок состоится 29 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джейми Каррагер Фил Фоден
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