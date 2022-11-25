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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пономарёв: По интриге ЧМ-2022 даже интереснее, чем в России в 2018 году

25 Ноября 2022 • 21:17 Комментировать
Англия
0:0
США
1 1.55 X 4.10 2 7.30
1-й тайм

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после первого тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«По интриге даже интереснее, чем у нас в 2018 году. Смотрите: японцы у Германии выиграли, Саудовская Аравия - у Аргентины. Очень здорово аргентинскую команду наказали за пижонство», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт отметил, что ему не понравилась игра сборной Германии, поэтому результат является закономерным.  

Второй тур чемпионата мира стартовал сегодня, 25 ноября. Заключительным матчем игрового дня станет встреча Англия – США, которая начнется в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Аргентины Сборная Японии Сборная Саудовской Аравии Владимир Пономарёв
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АНГЛИЯ США
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