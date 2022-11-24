​Кейн сможет сыграть с США

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира против США.

Саутгейт сказал, что главный нападающий команды Гарри Кейн сможет выйти на поле в игре против американцев. Напомним, что в первом матче против Ирана, в котором англичане победили со счётом 6:2, Кейн получил повреждение голеностопа.

Также Саутгейт отметил, что выйти на поле сможет защитник Гарри Магуайр. В игре с иранцами этот игрок был заменён по ходу второго тайма по причине недомогания.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и США стартует 25 ноября в 22:00 по московскому времени.