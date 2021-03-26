Ионов рискует не сыграть против Словении и Словакии

Хавбек «Краснодара» Алексей Ионов рискует пропустить ближайшие поединки сборной России в отборочном раунде чемпионата мира-2022 против Словении и Словакии.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, 32-летний игрок проходит физиотерапевтические процедуры. Решение о его нахождении в стане сборной России будет принято после дополнительного медобследования. Остальные футболисты занимаются в общей группе.

Напомним, что в стартовом поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная России на выезде переиграла команду Мальты со счетом 3:1.