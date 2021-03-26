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Ионов рискует не сыграть против Словении и Словакии

26 Марта 2021, 12:49,

Хавбек «Краснодара» Алексей Ионов рискует пропустить ближайшие поединки сборной России в отборочном раунде чемпионата мира-2022 против Словении и Словакии.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, 32-летний игрок проходит физиотерапевтические процедуры. Решение о его нахождении в стане сборной России будет принято после дополнительного медобследования. Остальные футболисты занимаются в общей группе.

Напомним, что в стартовом поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная России на выезде переиграла команду Мальты со счетом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Ионов
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