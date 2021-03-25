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​Матч Россия – Словения будут судить итальянцы

25 Марта 2021, 14:44,

На сайте УЕФА появилась информация о судейских назначениях на матч второго тура отбора на чемпионат мира между сборными России и Словении. Игру, которая пройдёт в Сочи, обслужат рефери из Италии. Главным в поле будет Марко ди Белло.

Сборные России и Словении после первого тура отбора имеют по три зачётных балла в своих активах. Россияне на выезде обыграли Мальту (3:1), а словенцы в родных стенах были сильнее Хорватии (1:0).

Матч Россия – Словакия пройдёт в ближайшую субботу, двадцать седьмого марта. Стартовый свисток футболисты услышат в пять часов вечера по Москве.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Словении
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