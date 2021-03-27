Жемалетдинов: «Перед матчем много волновался, думаю, это нормально, всё-таки дебют»

Форвард сборной России Рифат Жемалетдинов подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первые 7-8 минут мы хорошо играли, старались показывать свою игру, прессинговать их. Но всегда когда команда проигрывает, в последние 15 минут начинает давить, открывается «второе дыхание», но мы выстояли и одержали эту победу, это достойно.

- Первый матч в сборной России. Мы долго с коллегами размышляли, где ты играл конкретно? Потому что Дзюба - нападающий, а ты был вторым нападающим или должен был играть ближе к центру поля?

- Я играл как и в клубе, под нападающим, но при обороне и прессинге старался играть второго нападающего и прессинговать второго защитника, чтобы они разворачивались и прессинговали, там отбирали мяч. Я думаю, это получилось, и задумку тренера мы выполнили.

- Насколько была большая ответственность у тебя лично? Потому что перед игрой было сумасшедшее давление, был первый матч в сборной, у тебя было особое чувство перед выходом на поле? Тем более, в официальном матче, квалификации чемпионата мира.

- Перед матчем много волновался. Я думаю, это нормально, все-таки первый матч в основе за сборную России. Потом как-то все это улетучилось, я сконцентрировался на игре и спокойно отыгрывал, нормально.

- Насколько комфортно с Дзюбой в одной связке в атаке? Потому что все равно вы не играли в одной команде.

- Здесь если идет длинная передача, очень удобно под него подстраиваться, потому что он высокий и хорошо скидывает мяч, тем более, он видит, куда скидывает. В этом плане очень хорошо подстраиваться и получать мячи. Низом с ним тоже комфортно играть, все хорошо.

- С Миранчуком обсуждал Иличича перед матчем и сейчас в раздевалке?

- Нет, пока не общался насчет этого, я думаю, не стоит общаться. У Лёхи, я думаю, все получится, и он вытеснит его из состава.