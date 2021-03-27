Натужная победа России над Словенией: Кто из игроков Черчесова добыл нужный результат в Сочи

Оценки футболистам Станислава Черчесова

Две победы в двух матчах, шесть очков из шести возможных. Но болельщиков сборной России может радовать только банальная фраза: «игра забудется – результат останется». Команда Станислава Черчесова единолично возглавила свою отборочную группу и может готовиться к игре в Словакии. Внятных выводов по матчу в Сочи сделать сложно. Всё было слишком сумбурно и во многом построено на удачном дне Артёма Дзюбы.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 9:11, в створ – 4:3, угловые – 6:6. Цифры примерно равные, кто же позволил сборной России одолеть сборную Словении? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Станислава Черчесова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

АНТОН ШУНИН – 5,0. Всего два сейва на счету Антона, словенцы его прощали сами, обошлось без вратарских подвигов. Удар Йосипа Иличича, конечно, бы классный, но показалось, что Шунин должен был спасать. Потерял ворота голкипер.

МАРИО ФЕРНАНДЕС – 7,0. Очень активно начал встречу русский бразилец. И сам мог забивать, и простреливал опасно. Юре Балковец совсем не справлялся с опекой Марио. Жаль, далее Фернандес активность сбавил. Фланг выиграл у словенца, но подключался не опасно.

Embed from Getty Images

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Из неудачных действий – пустая зона при забеге Иличича и «пролёт» на простреле Стояновича, когда Шпорар мог замыкать. Такое ощущение, что Джикии без Жиго не хватает уверенности. Но в позиционных атаках Словении Георгий чувствовал себя уверенно, позицию держал безошибочно.

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ – 6,5. Лучшим из трио центральных защитников стал Андрей Семёнов, так было и в матче против Мальты. Уверенно снимал воздух (три раза из трёх), грамотно держал Шпорара, встречая форварда вовремя.

ФЁДОР КУДРЯШОВ – 5,0. Не хватало скорости Кудряшову, хотя и подстраховка в центре у него была (Джикия) и Жирков на фланге помогал. Несколько опасны прострелов из-под Кудряшова сделали словенцы, а сам Фёдор заработал только жёлтую карточку.

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 6,0. С левого фланга пришли две голевые атаки, Жирков на первых минутах хозяйничал, явно переигрывая Стояновича. Но Юрию Валентиновичу сил на 90 минут не хватает. Сначала он в активности сбавил (опасный момент из его зоны пришёл на исходе тайма), а потом и был заменён.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 5,0. Конечно, Магомед один закрывал опорную зону, но такое количество провалов необъяснимо. Йосип Иличич убегал на гол без сопротивления, Ясмин Кртич получал нереальное количество свободны. И в единоборствах Магомед был слаб, выиграв всего 7 из 16.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,0. Зенитовская связка в атаке работала безотказно. Кузяев всегда был рядом с Дзюбой, открыт под передачу. Очень много двигался Далер, всегда грамотно занимал позицию. Две обостряющие передачи у Кузяева, одна стала голевой.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН – 6,0. Косвенно поучаствовал в обоих голевых эпизодах (даже пробил в перекладину), но от Александра Головина, конечно, ждёшь большего. Всего 12 точных передач за 50 минут и ранняя замена. Плохо получались навесы – всего 2 из 8 достигли адресата.

РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ – 6,5. Неплохо двигался Рифат, своевременно открывался, атаки поддерживал, в общем, не стал слабым звеном в нападении сборной России, жаль, в ключевых эпизодах не сыграл, голевыми действиями не отметился.

Embed from Getty Images

АРТЁМ ДЗЮБА – 8,5. Второй матч кряду Артём Дзюба тащит сборную России, выигрывая почти все ключевые единоборства в центре штрафной площади. Гол+пас с Мальтой, победный дубль со Словенией. Ещё и четыре штрафных удара заработал, дважды скидывал партнёрам, но те подарками не воспользовались.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – б/о.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ – б/о.

МАКСИМ МУХИН – б/о.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ - б/о.