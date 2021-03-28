Черчесов опять всех переиграл: Тренера критикуют, а сборная продолжает давать результат

Сборная России под руководством Станислава Черчесова победила команду Словении в отборе к чемпионату мира-2022. Причём наша команда сыграла намного более уверенно, чем в предыдущей встрече, с мальтийцами. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в последние дни был объектом критики. Многим, как и мне, не понравились кадровые решения наставника при выборе состава команды. Нет никого, кто бы остался доволен игрой против мальтийцев. Учитывая, что словенцы обыграли хорватов, за субботний поединок было тревожно. Однако россияне победили и довольно уверенно. И не признать заслугу Черчесова нельзя. Он опять всех переиграл, и после двух матчей сборная России — абсолютный лидер отборочной группы.

Черчесов против словенцев выставил более оборонительный состав, чем против команды Мальты. В стартовом составе вышли сразу трое центральных защитников, чтобы добавить надёжности. Надо признать, что наша оборона сыграла намного лучше, чем в предыдущей встрече, и словенцы сумели забить лишь благодаря дальнему удару. Три центральных защитника способствовали более активной игре латералей, что растягивали линии соперника. План на игру сыграл идеально.

Надо отдать должное и Артёму Дзюб — когда молодец, тогда молодец. Было много разговоров, что Александр Соболев находится в лучшей форме, но Черчесов продолжил доверять капитану сборной. Дзюба полностью оправдал своё появление, забив трудовые голы: 3+1 в двух матчах в исполнении форварда — отличный результат, который закрывает все споры относительно его возвращения в национальную команду.

В целом вся команда сыграла уверенно. Можно обсуждать отдельные решения, хотя бы тот факт, что Черчесов не находит на поле места одновременно Миранчуку и Головину. Это печально, но, получается, правильно. Можно удивляться появлению Мухина на решающих минутах и подозревать Черчесова в раскрутке парня перед подписанием нового контракта, но полузащитник ведь не испортил ничего.

Всё получилось хорошо. Сборная России добилась уверенной и заслуженной победы над одним из главных конкурентов. Так что Черчесов вновь на коне назло всем критикам. Теперь главное не расслабляться. Впереди гостевой матч против Словакии, и пока всё так хорошо идёт, надо этим пользоваться.

Андрей Центров