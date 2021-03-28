​Лепёхин – о сборной России: «Красивая игра – субъективная оценка, угождать нужно результатом»

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча отборочного этапа чемпионата мира-2022, в котором сборная России победила Словению (2:1).

- Результат матча закономерен?

- Да, мы больше заслужили победу, чем соперники, несмотря на нервозную концовку. Она получилась такой потому, что наша команда удерживала счёт. Так происходит и у более сильных сборных, чем наша, и ничего зазорного тут нет. Главное, что удалось довести игру до победы.

- В центре поля впервые была применена схема с ромбом. Как вам такая тактика?

- Если тактика дала результат, значит, она себя оправдала. Поэтому могу оценить её только положительно. В матчах сборной нужно исходить исключительно из результата. Качество игры может кому-то нравиться, а кому-то не нравиться. После матча видел много негативных отзывов об игре, но это не очень честно по отношению к футболистам национальной команды.

- Болельщики хотят видеть и красивую игру, а вчера в игре не было целостности и футболисты больше действовали по ситуации.

- Красивая игра – субъективная оценка. Невозможно угодить всем. Угождать надо результатом, а всё остальное отбрасывать. На уровне сборных должно быть именно так. А вот в клубах другие возможности, люди работают с разными футболистами, могут приглашать сильных легионеров. Они работают вместе весь год, а национальная команда собирается периодически и лимитирована по подбору футболистов. Выбор тут не так велик.

- Вчера состав сборной России претерпел ротацию. С чем это связано?

- С тактической схемой, которую применил Черчесов. Ротация при режиме трёх матчей через два дня просто необходима. Все это понимают. Скорее всего, и в третьем матче будут изменения в составе. Думаю, что это делать тоже необходимо.

- В конце матча Черчесов выпустил Мухина. Счёт был скользким, и было необходимо удерживать победу. Зачем было так рисковать?

- Мне трудно это объяснить, но это был смелый шаг со стороны тренерского штаба. Представляю, что было бы в прессе, если бы результат не удалось удержать. Видимо, Черчесов планировал его выход, не зависимо от счёта. Мне трудно судить, как проявил себя игрок, потому что концовка матча не отражала хода всей игры. Нашим ребятам было сложно на поле, приходилось много обороняться и играть практически без мяча. Но раз команда выиграла, значит, молодого футболиста стоит оценивать положительно. Это ведь был его дебют. Давайте поздравим парня.

- Почему во втором тайме Черчесов выпустил Заболотного, а не Соболева, который находится в хорошей форме?

- Сложный вопрос. Наверное, это тоже было запланировано, и тренер не стал отступать от своих планов. Возможно, Соболев появится в матче со Словакией, может даже в составе выйдет.

- Какие ожидания от игры со словаками?

- Думаю, матч будет проходить в таком же ключе, и результат тоже окажется победным.

- Дзюбе остался всего один мяч до Александра Кержакова, который лидирует в списке лучших бомбардиров сборной России. Кто для вас лучший бомбардир в истории нашей национальной команды?

- Пока Кержаков. Об этом цифры говорят. Дзюба сможет его обогнать, я уверен. Тем более, он бьёт пенальти. Сейчас все говорят, что Дзюба много забивает футбольным карликам, но меня это не смущает. Кержаков тоже им забивал. Это всё статистика. Если Артём забьёт пятьдесят мячей, то нет разницы в чьи ворота. Мы должны радоваться, что после Кержакова у нас в команде появился еще один забивной нападающий. Я бы хотел отметить Артёма в прошедшем матче. Во многом благодаря его индивидуальным действиям мы добились этой победы.

Елена Григорьевская