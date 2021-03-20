Головин поможет сборной России в матче со Словенией

Хавбек «Монако» Александр Головин поможет сборной России в домашнем матче отборочного раунда ЧМ-2022 против команды Словении. Об этом в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал агент футболиста Олег Артёмов.

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться. Они сами всем занимались», - поведал представитель Головина.

Ранее сообщалось, что Александр не сможет сыграть против Словении из-за запрета французской лиги на выезде игроков за пределы Евросоюза.

В настоящий момент национальная команда проводит подготовку к матчам отбора ЧМ-2022 в Сочи. Помимо Словении, подопечным Станислава Черчесова предстоят поединки против Мальты и Словакии.