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Головин поможет сборной России в матче со Словенией

20 Марта 2021, 14:17,

Хавбек «Монако» Александр Головин поможет сборной России в домашнем матче отборочного раунда ЧМ-2022 против команды Словении. Об этом в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал агент футболиста Олег Артёмов.

«Саша летит в Сочи, готов играть со словенцами. Даже не знаю, как РФС смог договориться. Они сами всем занимались», - поведал представитель Головина.

Ранее сообщалось, что Александр не сможет сыграть против Словении из-за запрета французской лиги на выезде игроков за пределы Евросоюза.

В настоящий момент национальная команда проводит подготовку к матчам отбора ЧМ-2022 в Сочи. Помимо Словении, подопечным Станислава Черчесова предстоят поединки против Мальты и Словакии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Александр Головин
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