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​Черчесов: «Мы оказались более удачливы»

27 Марта 2021, 20:30,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами на пресс-конференции после победы над Словенией.

«Настраивались на матч за шесть очков. Он таким и получился. Сборная Словении – хорошо организованная команда с игроками мирового уровня в составе. Но у нас тоже есть футболисты столь высокого класса. На установке сказал, что выиграет та команда, которая проявит больший характер. Мы оказались сильнее удачливы», - высказался Черчесов.

Сборная России после двух туров возглавляет свою отборочную группу. Только команда Станислава Черчесова смогла провести два стартовых тура квалификации без очковых потерь.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Aleksandr Aleksandr
27 Марта 2021, 20:50

Удачливей,но не сильнее!

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