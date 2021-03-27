​Черчесов: «Мы оказались более удачливы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пообщался с журналистами на пресс-конференции после победы над Словенией.

«Настраивались на матч за шесть очков. Он таким и получился. Сборная Словении – хорошо организованная команда с игроками мирового уровня в составе. Но у нас тоже есть футболисты столь высокого класса. На установке сказал, что выиграет та команда, которая проявит больший характер. Мы оказались сильнее удачливы», - высказался Черчесов.

Сборная России после двух туров возглавляет свою отборочную группу. Только команда Станислава Черчесова смогла провести два стартовых тура квалификации без очковых потерь.