Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Тренер сборной Словении: «Дзюба такого не прощает»

27 Марта 2021, 19:44,

Во втором туре отбора на мундиаль сборная России обыграла Словению со счётом 2:1. Автором дубля в составе российской национальной команды стал нападающий Артём Дзюба.

После игры перед журналистами выступил главный тренер словенской национальной сборной Матьяж Кек. Он поздравил сборную России с заслуженной победой и рассказал, что не получилось у его подопечных.

«Мы плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такого не прощает», - сказал Кек.

Во вторник, тридцатого марта, сборной России предстоит провести гостевой поединок против Словакии. После двух туров команда Станислава Черчесова занимает первое место в турнирной таблице своей группы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Сборная Словении, Матьяж Кек
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне