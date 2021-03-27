​Тренер сборной Словении: «Дзюба такого не прощает»

Во втором туре отбора на мундиаль сборная России обыграла Словению со счётом 2:1. Автором дубля в составе российской национальной команды стал нападающий Артём Дзюба.

После игры перед журналистами выступил главный тренер словенской национальной сборной Матьяж Кек. Он поздравил сборную России с заслуженной победой и рассказал, что не получилось у его подопечных.

«Мы плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такого не прощает», - сказал Кек.

Во вторник, тридцатого марта, сборной России предстоит провести гостевой поединок против Словакии. После двух туров команда Станислава Черчесова занимает первое место в турнирной таблице своей группы.