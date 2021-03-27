Дзюба: «Для меня это самое прекрасное, когда так ложатся под мячи, как в хоккее под шайбы»

Форвард сборной России Артём Дзюба подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Давление, которое было перед матчем, оно помогло? Или оно мешало?

- Я наслаждаюсь от этого давления. Чем его больше, я, честно, для себя разворачиваю. Может быть, кого-то это немножко как-то зажимает, но я привык наоборот. Мы футболисты с детства под этим давлением. Раньше кричали родители: «Куда ты бьешь?». Еще кто-то что-то, поэтому всегда кто-то недоволен. Мы сегодня играли друг за дружку. Действительно, мы очень хорошая команда в плане того, что мы очень дружны. У нас очень потрясающий коллектив, сегодня мы бились друг за дружку. Вы видели, как мы «умирали», как под мяч стелились по двое, по трое. Для меня это самое прекрасное, когда так ложатся под мячи, как в хоккее под шайбы. За счет этого мы и побеждаем таких мастеров, как Иличич.

- То, что вы часто играли против Михи Мевли, и что выступаете с ним в одном чемпионате, это как-то помогало? Потому что знаете его слабые стороны или нет?

- Да нет, и там, и там. Я старался играть по ситуации, просто любой мяч стараюсь зацепить и скинуть. Если кто-то рядом есть… Сегодня Рифат очень часто был, Далер. Очень удобно, потому что когда никого нет, приходится принимать, а тебя сзади отоваривают нормально ребята. Так получилось, что в целом добротный матч, именно физически я чувствовал себя прекрасно тоже.

- Эта игра может перевернуть сейчас состояние сборной после неудачного цикла осенью? Что сейчас команда полетит, как это было в 19-м году?

- Очень бы хотелось, потому что Станислав Саламович правильную вещь сказал, что такие победы обесцениваются, когда, не дай бог, проиграем следующий матч Словакии. Мы понимаем, что они очень неприятные, не подарок. Плюс мне кажется, что Россия - для них всегда такой раздражитель, и вот если мы сейчас, дай бог, обыграем Словакию, это будет вообще вишенка на торте. Но очень трудный матч будет. Впереди борьба, хорваты оступились, и нам надо набирать очки, потому что с ними будет тяжело. Мы так с Михой перекинулись фразами «как хорваты, как чего?». Он говорит, что понятно, что Модрич выделяется, но они чуть вальяжные вышли. Будем надеяться, что с нами также чуть вальяжными будут.