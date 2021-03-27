Борис Игнатьев: «Если хотим поехать на Евро, то недопустимо играть так, как с Мальтой»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года со Словенией.

- Мальте мы забили всего три мяча, чего ждете сегодня?

- Игра с Мальтой оставила невнятное впечатление, поэтому все время витает мысль – это была недооценка, невысокий уровень психологической готовности, или команда у нас пока не сбалансирована, потому что длительное время не тренировались вместе?

- Матч со Словенией будет сложным для нашей команды?

- Сегодня все наши недочеты необходимо убирать, потому что наш соперник обыграл Хорватию и имеет небольшое психологическое преимущество. Это не Мальта. Даже мальтийцы с точки зрения командных построений выглядели достаточно надежно и уверенно. А у Словении есть большая группа игроков, которые выступают на самом высоком уровне. Они представляют европейский футбол. Великолепный вратарь Ян Облак, есть представитель «Аталанты». Много мастеровитых ребят.

- В чем наше преимущество?

- У нас преимущество в том, что было чуть больше времени на восстановление. Плюс мы играем дома, при своих болельщиках. Убежден, что Черчесов сделает все, чтобы встряхнуть наших футболистов. Да и они понимают, что на том уровне, на котором провели матч с Мальтой, играть недопустимо, если хочешь добыть путевку на чемпионат мира. У нас будет больше ответственности, и я жду положительного результата.

- В первом матче отборочного этапа Словения победила Хорватию. Это должно настораживать нашу команду?

- Конечно, ребята держат это в уме. Но та победа не означает, что словенцам можно аплодировать. Это частный момент. Соперник тоже это понимает. В любом случае, наши держат в уме очки. Если мы побеждаем, то уходим от конкурентов. И тогда с хорватами будем решать, кто займет первое место, а кто второе. Поражение Хорватии должно подстегнуть наших игроков мотивационно, а вот с точки зрения командных действий есть вопросы. Надеюсь, что за счет повышенной мотивации и хорошей самоотдачи мы сможем проявить себя.

- Мы увидим такой же состав, как в игре с Мальтой, или будет ротация?

- Думаю, что ротация будет. Мне кажется, с первых минут выйдут Оздоев и Миранчук. В обороне, возможно, слева кто-то появится. А вот Фомина и Ахметова не будет в составе, потому что нужна крепость, сила, атлетизм и умение выигрывать единоборства.

- Нет смысла играть в два нападающих?

- Нет. Мы ни разу не играли с первых минут в два форварда, и никто рисковать не будет. Нам надо решать задачу. Пока нет понимания, как эта связка может действовать. Просто выпустить их даже на тренировке, тоже не имеет смысла, потому что было всего два дня до матча. Не могу представить, как все это будет выглядеть. Тем более, выпускать их и смотреть получится или нет, нельзя.

- На воротах Словении стоит звездный вратарь «Атлетико» Ян Облак, один из лучших голкиперов мира. Много голов мы не увидим, тем более, что даже Мальте забили всего три?

- Сам голкипер не играет большой роли. Все вратари пропускают. Наши будут ему забивать, а вот сколько, и как пойдет игра, мы увидим. Важно, как будет выстроена наша игра в атаке, и как соперник станет действовать в обороне.

- Есть ли фаворит в этом матче?

- Команды примерно равные, но 51 на 49 в пользу нашей команды. Мы сильнее.

Елена Григорьевская