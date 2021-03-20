РФС договаривается об участии Головина в матче со Словенией

Полузащитник «Монако» Александр Головин может сыграть в домашнем матче со сборной Словении в рамках отбора чемпионата мира-2022, несмотря на запрет клуба и руководства французской лиги.

«Мы в диалоге с УЕФА и федерацией футбола Франции. Продвижение в вопросе его приезда в на игру со Словенией есть. Но четко будем сообщать по мере развития событий», - рассказал пресс-атташе РФС Игорь Владимиров изданию Sport24.

Напомним, что поединок между сборными России и Словении пройдет в Сочи 27-го марта. Кроме этой встречи, подопечные Станислава Черчесова проведут гостевые матчи против национальных команд Мальты и Словакии.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл 14 поединков, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.