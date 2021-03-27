​Дзюба вплотную приблизился к рекорду Кержакова по голам в сборной

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27 Марта 2021, 17:40,
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Сборная России радует болельщиков в поединке против Словении. К тридцать пятой минуте команда Станислава Черчесова отпраздновала два взятия ворот соперника. В обоих случаях гол на свой счёт записывал Артём Дзюба.
Дубль позволил Дзюбе вплотную приблизиться к рекорду Александра Кержакова по голам за сборную России. Теперь у Дзюбы двадцать девять голов в футболке национальной команды, в то время как Кержаков в своё время забил за сборную тридцать раз.
Следить за развитием событий в поединке сборных России и Словении можно в трансляции в текстовом формате на страницах LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба