Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Дзюба вплотную приблизился к рекорду Кержакова по голам в сборной

27 Марта 2021, 17:40,

Сборная России радует болельщиков в поединке против Словении. К тридцать пятой минуте команда Станислава Черчесова отпраздновала два взятия ворот соперника. В обоих случаях гол на свой счёт записывал Артём Дзюба.

Дубль позволил Дзюбе вплотную приблизиться к рекорду Александра Кержакова по голам за сборную России. Теперь у Дзюбы двадцать девять голов в футболке национальной команды, в то время как Кержаков в своё время забил за сборную тридцать раз.

Следить за развитием событий в поединке сборных России и Словении можно в трансляции в текстовом формате на страницах LiveResult.   
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне