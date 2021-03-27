Дзюба: «Словения - «крепкий орешек» такой. Мне кажется, мы равные по силе»

Форвард сборной России Артём Дзюба на канале национальной команды в YouTube подвёл итоги матча с соперниками из Словении (2:1).

- На последних минутах, когда тебя заменили, ты сидел на скамейке запасных. Насколько тяжело психологически смотреть за матчем?

- Это очень волнительно, ты понимаешь, что там стресс намного больше, чем на поле. На поле как-то так думаешь, как перемещаться, кого держать, как играть в атаке, а там сидишь весь на нервах, потом еще пять минут добавляют, сердце останавливается. Любая подача, любой проход в штрафную - реально сердцебиение такое. Но парни выстояли. Отдельно надо выделить Иличича, прямо потрясающий уровень.

- Как тебе вообще сборная Словении?

- Очень добротная и сильная команда, действительно «крепкий орешек» такой. Мне кажется, мы равные по силе, просто сегодня мы были чуточку злее, удачливее и моментами больше выиграли единоборств. Как только начали проигрывать, сразу пропустили. Еще несколько таких игроков, как Иличич, и было бы вообще тяжело. Он вообще выделяется, высочайшего уровня парень.

- Впереди матч со Словакией, он совсем скоро. Хватит ли времени восстановиться и сохранить настрой?

- Как бы банально не звучало, после побед всегда проще восстанавливаться, плюс Станислав Саламович очень хорошую вещь сказал, что после таких побед, не дай бог, поражение в Словакии, и все обесценится. Поэтому мы все понимаем. Словакия - очень неудобный и крепкий соперник. Плюс, я думаю, они на Россию всегда настраиваются по-особому. Мы подготовимся. Сегодня мы порадуемся, а завтра уже начнется подготовка, восстановление, и тренерский штаб разберет, посмотрим. Будем сражаться, а вы уж, пожалуйста, нас поддержите.

- Гол Мальте ты посвятил маме, у которой был день рождения. А эти два гола ты кому посвятишь?

- Не знаю кому, своим мальчикам, детям. Два парня, два гола.

- Рекорд Кержакова всё ближе. Думаешь об этом или нет?

- Когда все начинают об этом говорить, понимаешь, что один гол до него и шанс войти в историю. Когда я только первый гол забил, я угрожал, а все смеялись. Он меня подколол: «Начал ты неплохо, Лодыгина с Ребровым обошел». Сейчас я уже близко, хотелось бы побить. Посмотрим, поживем-увидим, я не загадываю, но хотелось бы, чего скрывать? Для чего мы в футбол играем? Чтобы какие-то рекорды бить. Когда-то и меня, может быть, побьют. Но мне сначала нужно догнать Сашку, а в футболе все бывает. 29- уже хорошее число.