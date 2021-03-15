​Матч Россия – Словения покажет Первый канал

Игру второго тура отбора на чемпионат мира между сборными России и Словении покажет Первый канал. Поединок состоится на сочинском стадионе «Фишт» в субботу, двадцать седьмого марта. Стартовый свисток футболисты услышат в пять часов вечера по московскому времени.

Тремя днями ранее российская сборная стартует в отборочном цикле гостевым поединком против команды Мальты.

Напомним, пятнадцатого марта был объявлен состав сборной России на ближайшие поединки. В него были включены двадцать семь футболистов. Ознакомиться с анализом состава можно на страницах нашего сетевого издания.