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​Матч Россия – Словения покажет Первый канал

15 Марта 2021, 19:41,

Игру второго тура отбора на чемпионат мира между сборными России и Словении покажет Первый канал. Поединок состоится на сочинском стадионе «Фишт» в субботу, двадцать седьмого марта. Стартовый свисток футболисты услышат в пять часов вечера по московскому времени.

Тремя днями ранее российская сборная стартует в отборочном цикле гостевым поединком против команды Мальты.

Напомним, пятнадцатого марта был объявлен состав сборной России на ближайшие поединки. В него были включены двадцать семь футболистов. Ознакомиться с анализом состава можно на страницах нашего сетевого издания.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Словении
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