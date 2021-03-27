Кудряшов: «Да, были ошибки, но я считаю, что самое главное - это три очка»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сложной сегодня была игра? Потому что показалось, что нервной была концовка.

- Я с вами согласен. Считаю, что первый тайм мы очень удачно провели и неплохо играли. Во втором тайме ближе к концу мы играли скорее на сохранение результата. Жаль, что в конце тайма не смогли забить третий. Надо отдать должное сопернику, который прибавил. Возможно, мы стали неправильно играть, это хорошая команда.

- Переход на три защитника как повлиял лично на вас? Понятно, что вы так играли. Но все же, не слишком ли часто сборная меняет схемы в обороне, не было ли проблем с этим у вас?

- Мы изначально вышли с тремя номинальными центральными защитниками. В принципе, когда тебе объясняют, что от тебя хочет тренер, ты понимаешь, что никаких проблем нету. К тому же мы играли подобную схему несколько раз. В последний раз было в Турции, когда у нас получилось неплохо, до удаления. И сегодня мы попытались. Да, были ошибки, но я считаю, что самое главное - это три очка.

- Главный вопрос лично по вашей игре - это противостояние с Иличичем. Это главный игрок сборной Словении. Было тяжело, было впечатление, что он один тащит команду.

- Да, на самом деле очень классный игрок. Нам об этом перед матчем говорили и показывали. Так получилось, что на картинке и в жизни полностью соответствует. И у него очень классная левая нога.

- Насколько было тяжело? Это один из самых сложных соперников?

- Очень тяжело. То есть, ты ждешь его под левую, а он и влево, и вправо. Ты не знаешь и не можешь предугадать его действия.

- Самый сложный момент в этом матче когда был - во втором тайме или в конце первого, когда пропустили гол?

- Наверное, концовка второго тайма. Просто я считаю, что в первом тайме мы доминировали, и этот пропущенный гол был нелогичным по игре. Поэтому он нас не смутил, и мы хотели играть дальше.

- Что было в раздевалке? Команда выдохнула? Потому что в последнее время было много давления. И такая важная победа.

- Мы довольны, что выиграли, но сейчас уже правильно Станислав Саламович сказал в раздевалке, что эта победа будет ценной, если мы сможем выиграть еще и следующий матч, который будет через два дня.