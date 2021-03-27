Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Кудряшов: «Да, были ошибки, но я считаю, что самое главное - это три очка»

27 Марта 2021, 19:22,

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сложной сегодня была игра? Потому что показалось, что нервной была концовка.

- Я с вами согласен. Считаю, что первый тайм мы очень удачно провели и неплохо играли. Во втором тайме ближе к концу мы играли скорее на сохранение результата. Жаль, что в конце тайма не смогли забить третий. Надо отдать должное сопернику, который прибавил. Возможно, мы стали неправильно играть, это хорошая команда.

- Переход на три защитника как повлиял лично на вас? Понятно, что вы так играли. Но все же, не слишком ли часто сборная меняет схемы в обороне, не было ли проблем с этим у вас?

- Мы изначально вышли с тремя номинальными центральными защитниками. В принципе, когда тебе объясняют, что от тебя хочет тренер, ты понимаешь, что никаких проблем нету. К тому же мы играли подобную схему несколько раз. В последний раз было в Турции, когда у нас получилось неплохо, до удаления. И сегодня мы попытались. Да, были ошибки, но я считаю, что самое главное - это три очка.

- Главный вопрос лично по вашей игре - это противостояние с Иличичем. Это главный игрок сборной Словении. Было тяжело, было впечатление, что он один тащит команду.

- Да, на самом деле очень классный игрок. Нам об этом перед матчем говорили и показывали. Так получилось, что на картинке и в жизни полностью соответствует. И у него очень классная левая нога.

- Насколько было тяжело? Это один из самых сложных соперников?

- Очень тяжело. То есть, ты ждешь его под левую, а он и влево, и вправо. Ты не знаешь и не можешь предугадать его действия.

- Самый сложный момент в этом матче когда был - во втором тайме или в конце первого, когда пропустили гол?

- Наверное, концовка второго тайма. Просто я считаю, что в первом тайме мы доминировали, и этот пропущенный гол был нелогичным по игре. Поэтому он нас не смутил, и мы хотели играть дальше.

- Что было в раздевалке? Команда выдохнула? Потому что в последнее время было много давления. И такая важная победа.

- Мы довольны, что выиграли, но сейчас уже правильно Станислав Саламович сказал в раздевалке, что эта победа будет ценной, если мы  сможем выиграть еще и следующий матч, который будет через два дня.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Фёдор Кудряшов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне