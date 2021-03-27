Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Дзюба: «Когда играю за сборную, я играю как в первый и последний раз»

27 Марта 2021, 19:36,

Форвард сборной России Артём Дзюба подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как это все удалось? Потому что перед матчем, что будет тяжелейшая встреча, и не все были уверены в победе сборной России?

- На самом деле все так и было, на бумаге - 50 на 50. Все, что мы смотрели и разбирали, - действительно очень крепкая команда. Мне кажется, наша команда равная. Мы прекрасно понимали с ребятами, что дома нужно побеждать любой ценой. Потому что еще играть там. Плюс сегодня очень впечатлил Иличич, это уровень прямо, прямо такой действительно… в любую сторону разворачивается, на такой «спокухе» парень. Смотришь и получаешь удовольствие. Примерно такое же удовольствие получал от Хорватии, когда играли четвертьфинал. Там Модрич умеет все и назад еще отрабатывает, а Иличич - такой «художник». Приятно победить такую команду и приятно забить Облаку, это дорогого стоит.

- После ваших голов была такая радость и ярость. Это была реакция на давление, которое было, или радость от того, что забили Облаку? Почему так эмоционально реагировали?

- На самом деле, прежде всего, для меня не пустой звук, когда я говорю, может быть, не все верят. Когда я играю за сборную, я играю как в первый и последний раз. Для меня это такие непередаваемые эмоции, столько волнения, столько адреналина. Я отдаюсь полностью, для меня это вершина всего. Когда ты забиваешь в такой момент и еще Облаку… Я прекрасно понимал, что нам нужно победить сегодня. Много недоброжелателей вокруг нас, мы безумно счастливы, что победили такую крепкую команду. Главное, чтобы не начались сейчас разговоры ни о чем, потому что мы любим говорить, что Сербия не так, эти не те. На самом деле сейчас все очень сильные. Шотландцы, которых мы обыграли, потом прошли сербов. Поэтому они очень сильные. У них все футболисты играют в Италии, еще где-то. Мы победили и безумно счастливы. Сегодня я самый счастливый.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне