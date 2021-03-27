Дзюба: «Когда играю за сборную, я играю как в первый и последний раз»

Форвард сборной России Артём Дзюба подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как это все удалось? Потому что перед матчем, что будет тяжелейшая встреча, и не все были уверены в победе сборной России?

- На самом деле все так и было, на бумаге - 50 на 50. Все, что мы смотрели и разбирали, - действительно очень крепкая команда. Мне кажется, наша команда равная. Мы прекрасно понимали с ребятами, что дома нужно побеждать любой ценой. Потому что еще играть там. Плюс сегодня очень впечатлил Иличич, это уровень прямо, прямо такой действительно… в любую сторону разворачивается, на такой «спокухе» парень. Смотришь и получаешь удовольствие. Примерно такое же удовольствие получал от Хорватии, когда играли четвертьфинал. Там Модрич умеет все и назад еще отрабатывает, а Иличич - такой «художник». Приятно победить такую команду и приятно забить Облаку, это дорогого стоит.

- После ваших голов была такая радость и ярость. Это была реакция на давление, которое было, или радость от того, что забили Облаку? Почему так эмоционально реагировали?

- На самом деле, прежде всего, для меня не пустой звук, когда я говорю, может быть, не все верят. Когда я играю за сборную, я играю как в первый и последний раз. Для меня это такие непередаваемые эмоции, столько волнения, столько адреналина. Я отдаюсь полностью, для меня это вершина всего. Когда ты забиваешь в такой момент и еще Облаку… Я прекрасно понимал, что нам нужно победить сегодня. Много недоброжелателей вокруг нас, мы безумно счастливы, что победили такую крепкую команду. Главное, чтобы не начались сейчас разговоры ни о чем, потому что мы любим говорить, что Сербия не так, эти не те. На самом деле сейчас все очень сильные. Шотландцы, которых мы обыграли, потом прошли сербов. Поэтому они очень сильные. У них все футболисты играют в Италии, еще где-то. Мы победили и безумно счастливы. Сегодня я самый счастливый.