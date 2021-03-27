Сборная России сыграет против Словении в красной форме

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27 Марта 2021, 15:42,
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Стало известно, в какой форме сборная России сыграет против команды Словении во втором туре отборочного раунда чемпионата мира-2022. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в красной экипировке.
Встреча между сборными России и Словении пройдет в субботу, 27-го марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча - 17:00 по московскому времени.
Добавим, что во вторник, 30-го марта, российская команда сыграет против Словакии на выезде.
В первом туре подопечные Черчесова обыграли Мальту со счетом 3:1.
Дома играем в красном pic.twitter.com/8u7t7Eco7B— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Словении
Форма не важна, важна победа! Вперёд, Россия! Тут даже особо стараться не надо, сыграть на классе и всё выйдет.
Почему до сих пор , у сборной такие рисунки на форме, что их стыдно покупать? Кто их создаёт? Зашёл в магазин : Ребята стоят в магазине Adidas и выбирают майки футбольные. Кто немецкую кто английскую. Я спрашиваю почему нашу Россию не берете. Они говорят , что дизайн отвратительный. Но они это сказали матом!