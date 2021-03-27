Сборная России сыграет против Словении в красной форме

Стало известно, в какой форме сборная России сыграет против команды Словении во втором туре отборочного раунда чемпионата мира-2022. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в красной экипировке.

Встреча между сборными России и Словении пройдет в субботу, 27-го марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча - 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во вторник, 30-го марта, российская команда сыграет против Словакии на выезде.

В первом туре подопечные Черчесова обыграли Мальту со счетом 3:1.