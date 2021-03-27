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Сборная России сыграет против Словении в красной форме

27 Марта 2021, 15:42,

Стало известно, в какой форме сборная России сыграет против команды Словении во втором туре отборочного раунда чемпионата мира-2022. Подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле в красной экипировке.

Встреча между сборными России и Словении пройдет в субботу, 27-го марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча - 17:00 по московскому времени.

Добавим, что во вторник, 30-го марта, российская команда сыграет против Словакии на выезде.

В первом туре подопечные Черчесова обыграли Мальту со счетом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Словении
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
27 Марта 2021, 16:44

Форма не важна, важна победа! Вперёд, Россия! Тут даже особо стараться не надо, сыграть на классе и всё выйдет.

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блок
27 Марта 2021, 16:16

Почему до сих пор , у сборной такие рисунки на форме, что их стыдно покупать? Кто их создаёт? Зашёл в магазин : Ребята стоят в магазине Adidas и выбирают майки футбольные. Кто немецкую кто английскую. Я спрашиваю почему нашу Россию не берете. Они говорят , что дизайн отвратительный. Но они это сказали матом!

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