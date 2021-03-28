​«Стесняюсь такое сказать Черчесову»: Дзюба записал обращение

Артём Дзюба, оформивший дубль в матче сборной России против Словении, записал видеообращение для Instagram.

«Сам, наверное, постесняюсь такое сказать Черчесову, но я безумно благодарен Станиславу Саламовичу за вызов в сборную вопреки тем, кто был против. Особенно благодарен тренеру за то, что он капитанскую повязку оставил мне. Быть капитаном сборной – одна из самых важных вещей. Я не держусь за это, но для меня это означало поддержку», - высказался Дзюба.

Дзюба поблагодарил не только Черчесова, но и своих партнёров по команде, а также поддерживающих его болельщиков.

Напомним, что Артёму Дзюбе осталось забить один гол, чтобы повторить бомбардирский рекорд Александра Кержакова в сборной.