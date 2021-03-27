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Мухин: «Немного нервно, были атаки на наши ворота и опасные моменты»

27 Марта 2021, 23:31,

Защитник сборной России Максим Мухин на канале национальной команды в YouTube подвёл итоги матча со Словенией (2:1).

- Ожидал вообще, что появишься на поле?

- Конечно, всегда когда игры, ожидаю, что могу выйти на поле и всегда готовлюсь на 100%. Неважно, с каким соперником.

- Волновался сильно, когда выходил? Все-таки такая игра тяжелая была, концовка?

- Волнение сразу ушло, когда вышел на поле. Всё пошло нормально.

- Оцени, как со скамейки запасных смотрелся футбол.

- Можно сказать, немного нервно, были атаки на наши ворота и опасные моменты. Но мы забили два и пропустили всего один, выиграли.

- Когда в раздевалку зашел, взял телефон, сколько  поздравительных сообщений было?

- Я не брал телефон. Мы пришли в раздевалку, нас поздравили, и мы пошли бегать, дорабатывать.

- То есть, ты пока даже не знаешь, кто тебя поздравлял?

- Не брал телефон. После игр сразу не беру телефон, просто мысли свои привожу в порядок.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Максим Мухин
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