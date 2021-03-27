Мухин: «Неожиданный дебют, конечно, в таком сложном матче»

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27 Марта 2021, 20:20,
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Полузащитник сборной России Максим Мухин подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
- Эмоции очень положительные, потому что в 19 лет дебютировать за сборную России - это очень классно. Неожиданный дебют, конечно, в таком сложном матче. 2:1 - очень опасный счет, нужно было сыграть очень надежно, и вот всё получилось.
- Перед матчем чувствовал, понимал, что можешь выйти на поле?
- Конечно, я всегда готовлюсь, могу выйти, а могу и нет. Всегда нужно готовиться на 100%, потому что это футбол.
- Какие-то были намеки от тренерского штаба, может быть, кто-то что-то говорил? Намекал?
- Да нет, не было такого.
- Когда была непосредственно замена, что говорил Черчесов перед выходом на поле?
- Просто сказал, на какой позиции играть и все, «понадежнее» сказал.
- Казалось, что ты вышел «под Иличича», с ним пересекался. Это правда или совпадение?
- Да нет, просто совпадение такое, так получилось.
- Если непосредственно о футболе, насколько было тяжело адаптироваться к партнерам, игре?
- Не совсем тяжело, все-таки не Европа, а Россия, все говорят по-русски, со всеми можно общаться спокойно. Адаптировался.
- Сейчас парни твоего поколения играют в молодежке на чемпионате Европы. А тебя вызвали сюда, минуя эту сборную. У тебя какие были ощущения? Потому что ты здесь, а они там?
- На самом деле я вообще не понимал, как так произошло. Вообще неожиданно было, а потом пришел в себя и начал осознавать, что это сборная Россия.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Максим Мухин