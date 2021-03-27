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Дзюба: «Парни говорят: «Ты чё творишь, как Пеле?». Было приятно это сделать»

27 Марта 2021, 20:32,

Форвард сборной России Артём Дзюба на канале национальной команды в YouTube подвёл итоги матча с соперниками из Словении (2:1).

- Показалось, что у тебя был сумасшедший настрой, как и у всей команды. Это так?

- Да, это так, потому что не совсем удачная игра была с Мальтой, наверное, в плане содержания. Много разговоров, критики. Мы готовились и настраивались, безумно счастливы, потому что единый коллектив, бились и сражались за каждый клочок, стелились в подкатах под мяч по два, по три футболиста. То есть, команда сегодня бойцы, я безумно ими горжусь. Спасибо огромное стране за поддержку на стадионе и у телевизора. Мы безумно счастливы, и надеюсь, что порадовали народ. А злопыхатели, крепитесь.

- Расскажи, как ты два гола забил.

- Первый мы разыграли с Далером. Подача с фланга шла, я увидел его, скинул, он принял и подождал меня, покатил очень удобно, и я успел увидеть, что Облак перемещается. В таких ситуациях попал очень неплохо низом ему в противоход. Второй - Головин ударил, рикошет от перекладины, отлетает мне в лицо, хотел на грудь, вылетел мяч. И там дальше на каких-то инстинктах. Парни говорят: «Ты чё творишь, как Пеле?». Было приятно это сделать. Показал, что техника присутствует.

- Был момент, когда тебе было обидно за то, что не забил в этом матче?

- Был момент, когда во втором тайме выбегали в контратаку. Я чуть «поднаелся», резко пяткой скинул, и Лёха Миранчук отдал мне передачу, я хотел принять и сразу с левой пробить. Мяч скользнул и неудобно отскочил назад. Сзади в подкате у меня выбили мяч. Этот моментик меня расстроил, а в целом, наверное, очень хороший матч провели. Плюс жалко, когда при подаче Лёха пропустил мяч, я ему скинул, он мог в касание ударить. Я думаю, это мог быть потрясающий гол. Единственное, что думаю, можно было принять и пробить самому. Не знаю, по игре это, наверное, было правильно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Милорадович Генрих
27 Марта 2021, 20:42

На счет Пеле ,приврал маленько... У нынешних игроков, другие кумиры...

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